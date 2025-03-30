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Игрок «Ахмата» Мелкадзе: я бы хотел, чтобы «Спартак» стал чемпионом

Игрок «Ахмата» Мелкадзе: я бы хотел, чтобы «Спартак» стал чемпионом
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Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил, что хотел бы, чтобы московский «Спартак» стал чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Отметим, что ранее форвард выступал в составе красно-белых.

«Кажется, этот «Спартак» больше чемпионский. Больше нравится футбол «Краснодара». Мне их футбол больше симпатизирует. Я бы хотел, чтобы «Спартак» стал чемпионом», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».

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