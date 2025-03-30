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Нападающий «Ахмата» Мелкадзе: окончание поста помогло команде

Нападающий «Ахмата» Мелкадзе: окончание поста помогло команде
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Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе после матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) заявил, что окончание поста помогло команде. Сегодня, 30 марта, проходит праздник Ураза-байрам — последний день священного месяца Рамадан.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Окончание поста помогло команде. У нас многие из команды постились. Даже бывали моменты, что у тех, кто постился, была одна тренировка. А у тех, кто нет — две», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».

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