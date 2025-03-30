Игрок «Спартака» Гарсия: нам важно побеждать — мы бьёмся и стараемся завоевать титул
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Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия после ничьей с «Ахматом» (0:0) заявил, что красно-белым сейчас важно побеждать, потому что команда старается завоевать титул.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
«Я рад, что вышел в стартовом составе. Тем не менее нам не удалось одержать победу в сегодняшнем матче. Сейчас важно побеждать, потому что мы бьёмся и стараемся завоевать титул. Сейчас мы перегруппируемся, восстановим силы и продолжим», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке после 22 встреч. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».
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