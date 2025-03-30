Гарсия: у нас были моменты с «Ахматом», но свои я не забил

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о нереализованных моментах в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

«Сегодня у нас были моменты. К сожалению, я свои моменты не забил. У меня было немало трудностей в карьере. Сейчас нам нужно объединиться, собраться и продолжить», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».