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Нападающий «Спартака» Гарсия высказался об уровне РПЛ

Нападающий «Спартака» Гарсия высказался об уровне РПЛ
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Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Российский чемпионат интенсивнее, больше затратный физически. Мне нравится, что здесь происходит», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Красно-белые объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕКа 7 февраля. Действующее трудовое соглашение Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Всего в составе «Спартака» Гарсия провёл четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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