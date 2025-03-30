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Аршавин: «Спартак» теряет шансы на борьбу за титул и даёт возможность «Зениту» оторваться

Аршавин: «Спартак» теряет шансы на борьбу за титул и даёт возможность «Зениту» оторваться
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» немного теряет шансы на победу в чемпионате России после ничьей с «Ахматом» (0:0) в матче 22‑го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Спартак» немного теряет шансы на борьбу за чемпионство и даёт возможность «Зениту» оторваться. Несмотря на то что ударов было больше у «Ахмата», реальные шансы на гол были у «Спартака». Везение в ключевых эпизодах было на стороне грозненцев. Ожидалось, что игра будет непростой. На выезде «Спартак» играет не так удачно, как дома. Грозный — то место, где он мог потерять очки», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» заработал 44 очка и располагается на второй строчке после 22 игр. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар» после аналогичного количества встреч. «Зенит» занимает третье место с 43 очками после 21 матча.

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