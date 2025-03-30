«Зенит» — «Рубин»: Нино был заменён на 14-й минуте после столкновения головами

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). На момент написания новости счёт в матче 0:0.

На 14-й минуте встречи защитник «Зенита» Нино был заменён после столкновения головами с капитаном «Рубина» Игором Вуячичем. Вместо Нино вышел Нуралы Алип.

Фото: Кадр из трансляции

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 43 очка за 21 матч. Казанский клуб заработал 32 очка после 21 игры и располагается на седьмой строчке.