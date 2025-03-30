Игорь Ледяхов: «Спартак» выглядел не лучшим образом с «Ахматом»

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался о матче 22-го тура РПЛ, в котором встречались «Ахмат» и «Спартак» (0:0), а также поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне.

«Если честно, схема на матч с «Ахматом» меня удивила. После перерыва не знаю, насколько оправдано так сыграть. Но главный тренер видел, как команда выглядела в тренировочном процессе. «Ахмат» — неудобный соперник для «Спартака». С одной стороны, красно-белые не дали ничего создать у своих ворот, но с другой — не забили. Если бы забили, никаких разговоров бы не было. «Спартак» выглядел не лучшим образом после того, что мы видели в игре с «Зенитом». Впереди тяжёлая игра с «Ростовом», где нельзя терять очки.

У «Краснодара» великолепный шанс и отрыв, но ещё не сыграл «Зенит». Да и впереди много туров. Думаю, «Краснодар» ещё потеряет очки», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.