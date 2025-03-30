«Спартак» обратился к болельщикам после потери очков в матче с «Ахматом»

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам после потери очков в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

«Досадная, обидная и неприятная ничья. Не реализовали свои моменты и потеряли важные очки в непростом выездном матче. Красно-белые, давайте поддержим команду в оставшихся восьми турах — сейчас ваша вера важна как никогда!» — написано в сообщении в телеграм-канале клуба.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».