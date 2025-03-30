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Борнмут — Манчестер Сити, результат матча 30 марта 2025, счет 1:2, Кубок Англии 2024-2025

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, одержав волевую победу над «Борнмутом»
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Завершился матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Борнмут» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Виталити» (Борнмут, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Кубок Англии . 1/4 финала
30 марта 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эванилсон – 21'     1:1 Холанд – 49'     1:2 Мармуш – 63'    

На 21-й минуте хозяева поле вышли вперёд. С передачи вингера Джастина Клюйверта отличился нападающий Эванилсон. На 49-й минуте норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнял счёт. Победу «горожанам» принёс гол форварда Омара Мармуша на 63-й минуте.

Отметим, что на 14-й минуте голкипер «Борнмута» Кепа Аррисабалага парировал удар Холанда с 11-метровой отметки.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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