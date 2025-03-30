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Боруссия Д — Майнц, результат матча 30 марта 2025, счёт 3:1, Бундеслига 2024-2025

«Боруссия» Дортмунд уверенно обыграла «Майнц» в матче 27-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Майнц». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. «Боруссия» одержала победу со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Байер – 39'     2:0 Джан – 42'     3:0 Байер – 72'     3:1 Небель – 76'    

На 39-й минуте Максимилиан Байер открыл счёт во встрече с передачи Карима Адейеми. На 42-й минуте Эмре Джан увеличил преимущество хозяев с передачи Нико Шлоттербека. На 72-й минуте Максимилиан Байер оформил дубль. Четыре минуты спустя Пауль Небель отыграл один мяч гостей с передачи Надима Амири.

После 27 сыгранных матчей «Боруссия» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков. «Майнц» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 42 очка.

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