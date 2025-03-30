Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Завершились матчи 1/4 финала Кубка Англии, по итогам которых стали известны пары полуфиналистов турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами, которые сыграют в 1/2 финала. Отметим, что жеребьёвка прошла перед матчем «Борнмут» — «Манчестер Сити» (1:2).

Пары 1/2 финала Кубка Англии:

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»;

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла».

Самым титулованным клубом в Кубке Англии является лондонский «Арсенал», который завоевал данный трофей 14 раз.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.