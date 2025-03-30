Глушенков покинул поле в концовке первого тайма матча «Зенит» — «Рубин» из-за травмы руки

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». На момент написания новости идёт перерыв. В первом тайме счёт открыт не был — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В концовке первого тайма нападающий «Зенита» Максим Глушенков травмировал левую руку и не смог продолжить встречу. Ранее у футболиста был диагностирован перелом лучевой кости правой руки со смещением после матча с «Химками» (1:1) в августе 2024 года.

Фото: Кадр из трансляции

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 43 очка за 21 матч. Казанский клуб заработал 32 очка после 21 игры и располагается на седьмой строчке.