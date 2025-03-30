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Балтика — Чайка, результат матча 30 марта 2025, счет 4:0, Первая лига 2024-2025

«Балтика» разгромила «Чайку» со счётом 4:0 в матче 26-го тура Первой лиги
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Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Балтика» и «Чайка». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Титков – 9'     2:0 Чернов – 15'     3:0 Хиль – 17'     4:0 Титков – 20'    

На девятой минуте полузащитник «Балтики» Николай Титков открыл счёт прямым ударом со штрафного. На 15-й минуте защитник Евгений Чернов удвоил преимущество калининградцев. Спустя ещё две минуты форвард хозяев Брайан Хиль забил третий мяч в ворота «Чайки». На 20-й минуте Титков оформил дубль.

После этой победы в активе «Балтики» стало 56 очков. Калининградцы занимают первой место в таблице Первой лиги. «Чайка» с 30 очками находится на 12-й строчке.

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