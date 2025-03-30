«Балтика» разгромила «Чайку» со счётом 4:0 в матче 26-го тура Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Балтика» и «Чайка». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:0.
На девятой минуте полузащитник «Балтики» Николай Титков открыл счёт прямым ударом со штрафного. На 15-й минуте защитник Евгений Чернов удвоил преимущество калининградцев. Спустя ещё две минуты форвард хозяев Брайан Хиль забил третий мяч в ворота «Чайки». На 20-й минуте Титков оформил дубль.
После этой победы в активе «Балтики» стало 56 очков. Калининградцы занимают первой место в таблице Первой лиги. «Чайка» с 30 очками находится на 12-й строчке.
- 30 марта 2025
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