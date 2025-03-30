«Зенит» — «Рубин»: Лусиано Гонду открыл счёт в матче на 51-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 51-й минуте счёт открыл нападающий «Зенита» Лусиано Гонду.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 43 очка за 21 матч. Казанский клуб заработал 32 очка после 21 игры и располагается на седьмой строчке.