«Интер» обыграл «Удинезе» и увеличил отрыв от второго места до шести очков

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.
На 12-й минуте австрийский нападающий «Интера» Марко Арнаутович открыл счёт в матче. На 29-й минуте полузащитник Давиде Фраттези удвоил преимущество «нерадзурри». На 71-й минуте защитник «Удинезе» Умар Соле отыграл один мяч.
После этой победы в активе «Интера» стало 67 очков. Подопечные Симоне Индзаги занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя «Наполи» на шесть очков. «Удинезе» с 40 очками находится на 10-й строчке.
- 30 марта 2025
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