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Полузащитник «Милана» Лофтус-Чик пропустит матч с «Наполи» из-за экстренной операции

Полузащитник «Милана» Лофтус-Чик пропустит матч с «Наполи» из-за экстренной операции
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Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик доставлен в больницу для экстренной операции по удалению аппендикса, сообщает Football Italia. Из-за этого игрок пропустит матч 30-го тура Серии А с «Наполи», который состоится сегодня, 30 марта.

Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
1-й тайм
1 : 0
Милан
Милан
1:0 Политано – 2'    

По информации источника, ночью, находясь в командном отеле в Неаполе, футболист почувствовал сильные боли в животе. Врачи направили его в местную больницу, где анализы подтвердили острый аппендицит и необходимость срочной операции.

Напомним, Лофтус-Чик перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2023 года. Полузащитник подписал с «россонери» четырёхлетний контракт. Миланский клуб заплатил за 29-летнего футболиста € 25 млн. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 22 матчах, в которых отдал одну результативную передачу.

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