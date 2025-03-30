«Чуть с ума не сошёл». Сперцян — о том, как пережил период после травмы

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как пережил период после травмы.

«Тяжеловато, конечно. Наверное, первая такая травма. Если только вспоминать мизинец, но это чуть другое. Прям чуть с ума не сошёл. Сидишь, хочется играть постоянно. Слава богу, быстро вылечили. Благодарность большая нашим врачам», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

Армянский футболист получил повреждение во время игры 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1). В матче 22-го тура РПЛ с «Факелом» Сперцян впервые после повреждения появился на поле и сразу отметился голом и результативной передачей.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.