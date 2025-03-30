«Атлетик» Бильбао и «Осасуна» не выявили победителя в матче 29-го тура Ла Лиги
Поделиться
Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес. Матч закончился вничью — 0:0.
Испания — Примера . 29-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 0
Осасуна
Памплона
Команды не отметились забитыми мячами. В матче было показано две жёлтые карточки: по одной игроку из каждой команды.
После 29 матчей «Атлетик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025, набрав 53 очка. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 34 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
21:53
-
21:48
-
21:48
-
21:36
-
21:34
-
21:29
-
21:25
-
21:12
-
21:11
-
21:08
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:47
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:24
-
20:24
-
20:06
-
20:02
-
20:00
-
19:51
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:19
-
19:14
-
19:11
-
19:07
-
19:00
-
18:59
-
18:45