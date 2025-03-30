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Атлетик Б — Осасуна, результат матча 30 марта 2025, счёт 0:0, Ла Лига 2024-2025

«Атлетик» Бильбао и «Осасуна» не выявили победителя в матче 29-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес. Матч закончился вничью — 0:0.

Испания — Примера . 29-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 0
Осасуна
Памплона

Команды не отметились забитыми мячами. В матче было показано две жёлтые карточки: по одной игроку из каждой команды.

После 29 матчей «Атлетик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025, набрав 53 очка. «Осасуна» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 34 очка.

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