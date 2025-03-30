«Валенсия» с минимальным счётом обыграла «Мальорку» в матче 29-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Валенсия» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. «Валенсия» одержала победу со счётом 1:0.
Испания — Примера . 29-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Лопес – 50'
На 50-й минуте Диего Лопес с передачи Андре Алмейда забил единственный гол в матче. Всего во встрече было показано восемь жёлтых карточек.
После 29 сыгранных матчей «Валенсия» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко. «Мальорка» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 40 очков.
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