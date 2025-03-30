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Зенит — Рубин, результат матча 30 марта 2025, счёт 4:0, РПЛ 2024-2025

«Зенит» разгромил «Рубин» и поднялся на второе место в чемпионате России
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

На 51-й минуте нападающий «Зенита» Лусиано Гонду открыл счёт во встрече. На 54-й минуте защитник Алексей Грицаенко получил вторую жёлтую карточку и оставил «Рубин» в меньшинстве. На 59-й минуте нападающий хозяев Густаво Мантуан удвоил преимущество своей команды. На 73-й минуте форвард Матео Кассьерра забил третий гол хозяев. Минуту спустя нападающий Андрей Мостовой довёл счёт до разгромного — 4:0.

По итогам этого матча «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).

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