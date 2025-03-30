«Зенит» разгромил «Рубин» и поднялся на второе место в чемпионате России

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

На 51-й минуте нападающий «Зенита» Лусиано Гонду открыл счёт во встрече. На 54-й минуте защитник Алексей Грицаенко получил вторую жёлтую карточку и оставил «Рубин» в меньшинстве. На 59-й минуте нападающий хозяев Густаво Мантуан удвоил преимущество своей команды. На 73-й минуте форвард Матео Кассьерра забил третий гол хозяев. Минуту спустя нападающий Андрей Мостовой довёл счёт до разгромного — 4:0.

По итогам этого матча «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).