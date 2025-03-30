Голевая передача Чалова помогла ПАОКу добиться волевой победы над АЕКом

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Завершился матч 1-го тура плей-офф греческой Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались АЕК и ПАОК. Команды играли на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 3:2.

На 22-й минуте полузащитник АЕКа Петрос Манталос открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый. На 47-й минуте аргентинец Эрик Ламела удвоил преимущество хозяев поля. На 58-й минуте игрок ПАОКа Яннис Константелиас отыграл один мяч. На 66-й минуте серб Андрия Живкович сравнял счёт. Победу гостям принёс гол Димитриоса Пелькаса на 85-й минуте, забитый с передачи российского форварда Фёдора Чалова.

Чалов появился на поле на 59-й минуте, а российский полузащитник Магомед Оздоев отыграл все 90 минут.

После этой победы ПАОК набрал 49 очков. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице. АЕК с 53 очками располагается на второй строчке.