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АЕК — ПАОК, результат матча 30 марта 2025, счет 2:3, Суперлига Греции 2024-2025

Голевая передача Чалова помогла ПАОКу добиться волевой победы над АЕКом
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Завершился матч 1-го тура плей-офф греческой Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались АЕК и ПАОК. Команды играли на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 3:2.

Греция — Суперлига . Плей-офф чемпионов. 1-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:00 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники
1:0 Манталос – 22'     2:0 Ламела – 47'     2:1 Константелиас – 58'     2:2 Живкович – 66'     2:3 Пелькас – 85'    

На 22-й минуте полузащитник АЕКа Петрос Манталос открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый. На 47-й минуте аргентинец Эрик Ламела удвоил преимущество хозяев поля. На 58-й минуте игрок ПАОКа Яннис Константелиас отыграл один мяч. На 66-й минуте серб Андрия Живкович сравнял счёт. Победу гостям принёс гол Димитриоса Пелькаса на 85-й минуте, забитый с передачи российского форварда Фёдора Чалова.

Чалов появился на поле на 59-й минуте, а российский полузащитник Магомед Оздоев отыграл все 90 минут.

После этой победы ПАОК набрал 49 очков. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице. АЕК с 53 очками располагается на второй строчке.

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