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Результаты матчей Первой лиги 30 марта

Результаты матчей Первой лиги 30 марта
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Сегодня, 30 марта, в 26-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 30 марта:

«Сокол» — «Урал» — 0:0;
«Арсенал» — «Торпедо» — 0:1;
«Ротор» — «Родина» — 0:1;
«Балтика» — «Чайка» — 4:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 56 очков. На втором месте находится московское «Торпедо». Команда набрала 51 очко за 26 матчей. На третьей строчке располагается «Сочи» (44), на четвёртой — «Черноморец» (44). В зоне вылета — «Тюмень» (19), саратовский «Сокол» (22) и «Уфа» (22).

Календарь Первой лиги
Календарь Первой лиги
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