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Результаты матчей РПЛ 30 марта

Результаты матчей РПЛ 30 марта
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Сегодня, 30 марта, прошли три матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 30 марта:

«Краснодар» — «Факел» — 5:0;
«Ахмат» — «Спартак» — 0:0;
«Зенит» — «Рубин» — 4:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 44 очками. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).

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