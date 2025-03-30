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Результаты матчей чемпионата Германии 30 марта

Результаты матчей чемпионата Германии 30 марта
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Сегодня, 30 марта, прошли два заключительных матча 27-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 30 марта:

«Фрайбург» — «Унион» — 1:2;
«Боруссия» Дортмунд — «Майнц» — 3:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набрав 65 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработав 59 очков. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт» (48). В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (17), «Бохум» (20) и «Хайденхайм» (22).

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