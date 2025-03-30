Глушенков рассказал о состоянии своей руки после травмы, полученной в матче с «Рубином»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о состоянии своей руки после травмы, полученной в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51' 2:0 Мантуан – 59' 3:0 Кассьерра – 73' 4:0 Мостовой – 74'
Удаления: нет / Грицаенко – 55'
«Рука нормально, вроде без перелома», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».
В концовке первого тайма нападающий «Зенита» Максим Глушенков травмировал левую руку и не смог продолжить встречу. Ранее у футболиста был диагностирован перелом лучевой кости правой руки со смещением после матча с «Химками» (1:1) в августе 2024 года.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).
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