Глушенков рассказал о состоянии своей руки после травмы, полученной в матче с «Рубином»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о состоянии своей руки после травмы, полученной в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0).

«Рука нормально, вроде без перелома», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

В концовке первого тайма нападающий «Зенита» Максим Глушенков травмировал левую руку и не смог продолжить встречу. Ранее у футболиста был диагностирован перелом лучевой кости правой руки со смещением после матча с «Химками» (1:1) в августе 2024 года.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).