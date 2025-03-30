Луис Энрике: рад, что продолжаю показывать свой талант и помогать «Зениту»

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:0). Бразилец стал автором двух результативных передач.

«Очень счастливы, что смогли победить. Рад, что показали очень хорошую командную игру. Знали, что будет непросто, знали, насколько сложный будет соперник. Мы понимали, что если возьмём на поле с собой всю ту уверенность, настрой и силу, то победим. Так и произошло. Очень сильно рад первой домашней победе.

Могу отметить обе голевые передачи, потому что они привели к голам. Рад, что продолжаю показывать свой талант на поле и помогать «Зениту».

Смотрю ли я в таблицу? Нет, потому что прекрасно понимаем, что нужно работать, сейчас мы не на первом месте. Мы знаем, что нужно для этого делать. Мы продолжим трудиться», — приводит слова Энрике «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 44 очками. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).

Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста четыре матча, один гол и две результативные передачи за «Зенит».