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Луис Энрике: рад, что продолжаю показывать свой талант и помогать «Зениту»

Луис Энрике: рад, что продолжаю показывать свой талант и помогать «Зениту»
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Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:0). Бразилец стал автором двух результативных передач.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«Очень счастливы, что смогли победить. Рад, что показали очень хорошую командную игру. Знали, что будет непросто, знали, насколько сложный будет соперник. Мы понимали, что если возьмём на поле с собой всю ту уверенность, настрой и силу, то победим. Так и произошло. Очень сильно рад первой домашней победе.

Могу отметить обе голевые передачи, потому что они привели к голам. Рад, что продолжаю показывать свой талант на поле и помогать «Зениту».

Смотрю ли я в таблицу? Нет, потому что прекрасно понимаем, что нужно работать, сейчас мы не на первом месте. Мы знаем, что нужно для этого делать. Мы продолжим трудиться», — приводит слова Энрике «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 44 очками. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).

Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста четыре матча, один гол и две результативные передачи за «Зенит».

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