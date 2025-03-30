«Наполи» — «Милан»: Лукаку удвоил преимущество хозяев на 19-й минуте

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В эти минуты проходит матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Милан». Команды играют на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступает Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. «Наполи» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество «Наполи».

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 10-го тура чемпионата Италии. В той игре неаполитанский клуб одержал победу со счётом 2:0.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Антонио Конте набрала 61 очко за 29 матчей. «Милан» заработал 47 очков после 29 игр и располагается на девятой строчке.