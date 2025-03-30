Игрок «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу в матче с «Рубином»

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0). Форвард стал автором одного из забитых мячей.
«Действительно, было очень важно победить, чтобы немного повысить уверенность в своих силах. Мы потерпели обидное поражение в принципиальном противостоянии, но жаловаться и вспоминать бесполезно — это ничем не поможет. Нужно продолжать действовать как сегодня. Впереди восемь финалов. Будем стараться выложиться на максимум», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 44 очками.
- 30 марта 2025
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