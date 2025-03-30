Лусиано Гонду: важно доказывать, что мы можем делать выводы и исправлять свои ошибки

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду после победы над «Рубином» (4:0) заявил, что самое важное — доказывать и показывать, что команда может делать выводы и исправлять свои ошибки.

«По поводу событий после матча со «Спартаком» — трактовок может быть больше, чем одна. Но мы старались не обращать на это внимания и прекрасно понимали, что уже ничего не вернуть. Самое важное — доказывать и показывать, что мы можем делать выводы и исправлять свои ошибки. В каждом следующем матче надо доказывать, что мы хотим проявить себя», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 44 очками.