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Лусиано Гонду: важно доказывать, что мы можем делать выводы и исправлять свои ошибки

Лусиано Гонду: важно доказывать, что мы можем делать выводы и исправлять свои ошибки
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Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду после победы над «Рубином» (4:0) заявил, что самое важное — доказывать и показывать, что команда может делать выводы и исправлять свои ошибки.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«По поводу событий после матча со «Спартаком» — трактовок может быть больше, чем одна. Но мы старались не обращать на это внимания и прекрасно понимали, что уже ничего не вернуть. Самое важное — доказывать и показывать, что мы можем делать выводы и исправлять свои ошибки. В каждом следующем матче надо доказывать, что мы хотим проявить себя», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 44 очками.

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