Гонду прокомментировал момент с забитым голом «Рубину»

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал момент с забитым голом в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0).

«Когда приходится начинать матч не с первых минут, стараюсь следить за ситуацией на поле, чтобы быть максимально готовым. Сегодня было так, что в той атаке прекрасный пас отдал Педро, за что ему спасибо! Удалось ускориться и выскочить один на один. Рад, что не ушёл без забитого мяча.

Конечно, любому нападающему хочется забивать в любом моменте, матче. Я тут не исключение. Приложу все усилия, чтобы к концу сезона было максимальное количество мячей. Но самое главное, чтобы это шло на пользу команде», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.