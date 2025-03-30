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Гонду прокомментировал момент с забитым голом «Рубину»

Гонду прокомментировал момент с забитым голом «Рубину»
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Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал момент с забитым голом в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«Когда приходится начинать матч не с первых минут, стараюсь следить за ситуацией на поле, чтобы быть максимально готовым. Сегодня было так, что в той атаке прекрасный пас отдал Педро, за что ему спасибо! Удалось ускориться и выскочить один на один. Рад, что не ушёл без забитого мяча.

Конечно, любому нападающему хочется забивать в любом моменте, матче. Я тут не исключение. Приложу все усилия, чтобы к концу сезона было максимальное количество мячей. Но самое главное, чтобы это шло на пользу команде», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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