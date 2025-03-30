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Четыре безответных гола «Зенита» — в видеообзоре матча РПЛ с «Рубином»

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

Забитыми мячами отметились Лусиано Гонду, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

По итогам этого матча «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).