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Четыре безответных гола «Зенита» — в видеообзоре матча РПЛ с «Рубином»

Четыре безответных гола «Зенита» — в видеообзоре матча РПЛ с «Рубином»
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

Забитыми мячами отметились Лусиано Гонду, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

По итогам этого матча «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).

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