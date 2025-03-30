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Защитник «Рубина» Грицаенко высказался об удалении в матче с «Зенитом»

Защитник «Рубина» Грицаенко высказался об удалении в матче с «Зенитом»
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Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко высказался о своём удалении в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:4). Грицаенко получил вторую жёлтую карточку на 55-й минуте при счёте 0:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«Удаление повлияло в какой-то степени на счёт. Во втором тайме было видно, что низко сидели, а «Зенит» пошёл вперёд. Когда тебя атакуют 45 минут на твоей половине поля, тяжело не допускать моменты у своих ворот. Неприятно и больно, но проходили уже. Будем исправлять.

Красная карточка? Первый момент — чистая случайность. Игор за спину сыграл неожиданно. Я разворачивался и наступил случайно на Глушенкова — сфолил, всё по делу. Второй эпизод надо посмотреть. Не стал спорить, потому что нет смысла. Так случилось, ничего не поделаешь. В первом и во втором эпизодах сами себе «привезли» ошибки, а отсюда карточки», — передаёт слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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