Защитник «Рубина» Грицаенко высказался об удалении в матче с «Зенитом»

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко высказался о своём удалении в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:4). Грицаенко получил вторую жёлтую карточку на 55-й минуте при счёте 0:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

«Удаление повлияло в какой-то степени на счёт. Во втором тайме было видно, что низко сидели, а «Зенит» пошёл вперёд. Когда тебя атакуют 45 минут на твоей половине поля, тяжело не допускать моменты у своих ворот. Неприятно и больно, но проходили уже. Будем исправлять.

Красная карточка? Первый момент — чистая случайность. Игор за спину сыграл неожиданно. Я разворачивался и наступил случайно на Глушенкова — сфолил, всё по делу. Второй эпизод надо посмотреть. Не стал спорить, потому что нет смысла. Так случилось, ничего не поделаешь. В первом и во втором эпизодах сами себе «привезли» ошибки, а отсюда карточки», — передаёт слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.