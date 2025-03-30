Главный тренер «Ахмата» Ташуев высказался о безголевой ничьей со «Спартаком»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (0:0).

«До конца матча хотели выиграть и мы, и «Спартак». Это явно чувствовалось. Команды оказывали давление, имели желание победить. Если брать итог матча, он закономерен.

Для нас результат более приятен, так как мы играли с лидером чемпионата. По большому счёту мы ему не уступили по всем показателям, в том числе и по ударам. Жаль, что не удалось выиграть. Но нельзя сильно расстраиваться, игра шла до гола – и мы могли забить, и соперник. Обе команды заработали по одному очку», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на третьей строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».