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Гвардиола высказался о выходе «Ман Сити» в полуфинал Кубка Англии в седьмой раз подряд

Гвардиола высказался о выходе «Ман Сити» в полуфинал Кубка Англии в седьмой раз подряд
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Борнмутом» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Англии и выход в полуфинал в седьмой раз подряд.

Кубок Англии . 1/4 финала
30 марта 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эванилсон – 21'     1:1 Холанд – 49'     1:2 Мармуш – 63'    

«Это невероятное достижение. Это не так уж и легко, знаете ли. Даже несмотря на то что мы побили наш собственный рекорд, который был у нас в прошлом сезоне, шесть полуфиналов подряд, а теперь семь. Мы были машиной, хоть в этом сезоне мы и играем больше матчей, как сегодня с «Борнмутом».

Но всё же у нас впереди это потрясающее соревнование. Это невероятный успех, это действительно очень важно. Мы справились с ними. Мы полностью были в этой игре, надеюсь, игроки это прочувствуют. Так будет до конца сезона и в будущем «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В полуфинале Кубка Англии команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Ноттингем Форест».

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