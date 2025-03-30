Игрок «Зенита» Мостовой — о травме Глушенкова: у него сильный отёк, надеюсь, всё обойдётся

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о травме руки нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова, полученной в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0).

«У него сильно‑сильно рука опухла. Я сначала испугался, что это та же рука, что и была сломана ранее. Но это другая рука и в другом месте, на запястье больше. У него сильный отёк. Наверное, ему наступили на руку. Надеюсь, всё нормально и всё обойдётся», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

В концовке первого тайма Максим Глушенков травмировал левую руку и не смог продолжить встречу. Ранее у футболиста был диагностирован перелом лучевой кости правой руки со смещением после матча с «Химками» (1:1) в августе 2024 года.