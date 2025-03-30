Радимов: Соболев проиграл конкуренцию в «Зените», он в конце очереди нападающих

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о положении форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в команде после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:0). Нападающий вышел на поле в стартовом составе, но не сумел отметиться результативными действиями и был заменён в перерыве.

«Как бы мы ни относились к Соболеву, жалко, не жалко — это профессиональный вид спорта. На данный момент, особенно после этого матча, он проиграл конкуренцию. Сейчас он в конце очереди после Кассьерры, Лусиано и прочих нападающих», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. За восемь туров до конца Российской Премьер-Лиги у нападающего нет результативных действий в чемпионате. Всего Соболев в сезоне-2024/2025 принял участие в 16 встречах РПЛ. Два гола и результативная передача были оформлены Соболевым в шести матчах Кубка России. Также форвард забивал в товарищеских встречах.