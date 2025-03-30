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Наполи — Милан, результат матча 30 марта 2025, счет 2:1, Серия А 2024-2025

«Наполи» не без труда обыграл «Милан» в матче 30-го тура Серии А
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Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Милан». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали победу — 2:1.

Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Политано – 2'     2:0 Лукаку – 19'     2:1 Йович – 84'    

Первый гол в матче был забит уже на второй минуте. Отличился игрок «Наполи» Маттео Политано. На 19-й минуте бельгийский нападающий Ромелу Лукаку удвоил преимущество неаполитанцев. На 84-й минуте сербский нападающий «Милана» Лука Йович отыграл один мяч. Отметим, что на 69-й минуте форвард «Милана» Сантьяго Хименес не реализовал 11-метровый удар.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Антонио Конте набрала 64 очка за 30 матчей. «Милан» заработал 47 очков после аналогичного количества игр и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Интер» (67).

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