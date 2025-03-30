«Наполи» — «Милан»: «россонери» отыграли один мяч на 84-й минуте
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В эти минуты проходит матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Милан». Команды играют на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступает Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. «Наполи» выигрывает со счётом 2:1.
Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
1:0 Политано – 2' 2:0 Лукаку – 19' 2:1 Йович – 84'
На 84-й минуте сербский нападающий «Милана» Лука Йович отыграл один мяч.
«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Антонио Конте набрала 61 очко за 29 матчей. «Милан» заработал 47 очков после 29 игр и располагается на девятой строчке.
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