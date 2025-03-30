«Лилль» минимально победил «Ланс» в матче 27-го тура Лиги 1

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лилль» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Лилле (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом. «Лилль» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев Матиас Фернандес на 19-й минуте встречи. Всего в матче было показано три жёлтые карточки: все — игрокам «Ланса».

После 27 сыгранных матчей «Лилль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 47 очков. «Ланс» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 39 очков.