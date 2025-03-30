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21:45 Мск
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Лилль — Ланс, результат матча 30 марта 2025, счёт 1:0, Лига 1 2024-2025

«Лилль» минимально победил «Ланс» в матче 27-го тура Лиги 1
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Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лилль» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Лилле (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом. «Лилль» одержал победу со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Фернандес – 19'    

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев Матиас Фернандес на 19-й минуте встречи. Всего в матче было показано три жёлтые карточки: все — игрокам «Ланса».

После 27 сыгранных матчей «Лилль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 47 очков. «Ланс» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 39 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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