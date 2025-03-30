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Бетис — Севилья, результат матча 30 марта 2025, счет 2:1, Примера 2024-2025

«Бетис» одержал волевую победу в андалусийском дерби с «Севильей»
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Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 29-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Варгас – 17'     1:1 Кардозо – 25'     2:1 Эрнандес – 45+3'    

«Севилья» открыла счёт на 17-й минуте. Отличился нападающий Рубен Варгас. На 25-й минуте полузащитник «Бетиса» Джонни Кардозо забил ответный мяч. На 45+3-й минуте форвард хозяев Кучо Эрнандес с передачи Иско вывел свою команду вперёд.

После этой победы в активе «Бетиса» стало 47 очков. Команда находится на шестом месте в таблице чемпионата Испании. «Севилья» с 36 очками располагается на 11-й строчке.

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