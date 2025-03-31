Рашид Рахимов назвал причины крупного поражения «Рубина» в матче с «Зенитом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:4).
«Мы совершили глупость, когда с контратаки пропустили гол. Хотя говорили о том, что, если «Зенит» увязнет в нашей игре, ему будет очень сложно. В первом тайме всё складывалось как нужно: были дисциплина и организация. Первый гол был определённым ударом для команды, тут же получили карточку. Во втором тайме «Зенит» ещё более усилил атаку, выпустив двух рослых игроков», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).
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