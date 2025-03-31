«Немножко не фартит». Андрей Мостовой высказался о голевой засухе Соболева в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о голевой засухе нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0). Форвард вышел на поле в стартовом составе, но не сумел отметиться результативными действиями и был заменён в перерыве.
«Саше терпения. Тяжёлый период, немножко не фартит. Были у него моменты, забил бы — всё было бы по‑другому», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».
Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. За восемь туров до конца Российской Премьер-Лиги у нападающего нет результативных действий в чемпионате. Всего Соболев в сезоне-2024/2025 принял участие в 16 встречах РПЛ. Два гола и результативная передача были оформлены Соболевым в шести матчах Кубка России. Также форвард забивал в товарищеских встречах.
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