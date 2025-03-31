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«Немножко не фартит». Андрей Мостовой высказался о голевой засухе Соболева в «Зените»

«Немножко не фартит». Андрей Мостовой высказался о голевой засухе Соболева в «Зените»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о голевой засухе нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0). Форвард вышел на поле в стартовом составе, но не сумел отметиться результативными действиями и был заменён в перерыве.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«Саше терпения. Тяжёлый период, немножко не фартит. Были у него моменты, забил бы — всё было бы по‑другому», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. За восемь туров до конца Российской Премьер-Лиги у нападающего нет результативных действий в чемпионате. Всего Соболев в сезоне-2024/2025 принял участие в 16 встречах РПЛ. Два гола и результативная передача были оформлены Соболевым в шести матчах Кубка России. Также форвард забивал в товарищеских встречах.

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