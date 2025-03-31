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«Что в этом плохого?» Семак — о составе «Зенита» с 10 футболистами не из России

«Что в этом плохого?» Семак — о составе «Зенита» с 10 футболистами не из России
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что на второй тайм матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:0) в составе сине-бело-голубых на поле вышел лишь один уроженец России.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

— В начале второго тайма «Зенит» вышел с 10 полевыми игроками не из России. Вы считаете, это нормальная тенденция для чемпионата России?
— А что в этом плохого? Мы что-то нарушаем? Правила какие-то?

— Но у вас есть прекрасная академия, есть воспитанники и игроки сборной России на замене.
— Мы будем рады, если наши игроки или те, кого выпускает академия, будут готовы для того, чтобы помогать решать те задачи, которые стоят перед нашей командой, — приводит слова Семака пресс-служба клуба на официальном сайте.

После перерыва голкипер Евгений Латышонок был единственным уроженцем России в составе «Зенита». Сине-бело-голубые не нарушили регламент, так как уроженец Бразилии Дуглас Сантос имеет паспорт РФ, а казахстанский защитник Нуралы Алип не считается легионером.

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