«Что в этом плохого?» Семак — о составе «Зенита» с 10 футболистами не из России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что на второй тайм матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:0) в составе сине-бело-голубых на поле вышел лишь один уроженец России.

— В начале второго тайма «Зенит» вышел с 10 полевыми игроками не из России. Вы считаете, это нормальная тенденция для чемпионата России?

— А что в этом плохого? Мы что-то нарушаем? Правила какие-то?

— Но у вас есть прекрасная академия, есть воспитанники и игроки сборной России на замене.

— Мы будем рады, если наши игроки или те, кого выпускает академия, будут готовы для того, чтобы помогать решать те задачи, которые стоят перед нашей командой, — приводит слова Семака пресс-служба клуба на официальном сайте.

После перерыва голкипер Евгений Латышонок был единственным уроженцем России в составе «Зенита». Сине-бело-голубые не нарушили регламент, так как уроженец Бразилии Дуглас Сантос имеет паспорт РФ, а казахстанский защитник Нуралы Алип не считается легионером.