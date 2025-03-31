Главный тренер «Рубина» Рахимов рассказал о состоянии здоровья форварда команды Даку

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о состоянии здоровья форварда казанской команды Мирлинда Даку.

— У Даку повреждение оказалось серьёзнее, чем думали?

— Да. Травма очень неприятная. Думаю, небольшое хирургическое вмешательство ему понадобится. Отсутствие Даку сказывается серьёзно, — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

В марте футболист пропускал матчи сборной Албании с Англией и Андоррой в рамках квалификации ЧМ‑2026 из‑за травмы.

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.