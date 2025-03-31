Результаты матчей чемпионата Франции 30 марта

30 марта прошли пять матчей 27-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 27-й тур. Результаты матчей 30 марта:

«Тулуза» — «Брест» — 2:4;

«Гавр» — «Нант» — 3:2;

«Осер» — «Монпелье» — 1:0;

«Анже» — «Ренн» — 0:3;

«Лилль» — «Ланс» — 1:0.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 71 очко. На втором месте располагается «Монако», набрав 50 очков. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», на счету которого 49 очков. В топ-5 команд входят «Ницца» и «Лилль», которые набрали по 47 очков.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ».