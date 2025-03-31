Тренер «Зенита» Семак оценил игру Александра Соболева в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (4:0). Нападающий вышел на поле в стартовом составе, но не сумел отметиться результативными действиями и был заменён в перерыве.

— Вы сегодня дали шанс Александру Соболеву, он вышел в стартовом составе, не использовал два момента, и вы его заменили уже в перерыве. Можно ли сказать, что он не воспользовался своим шансом?

— Нет, нельзя. Вы правы абсолютно, были у него хорошие эпизоды. Моменты же просто так не возникают — он находится в той позиции, в которой нужно: и один момент, и второй. Были ещё моменты, он действовал неплохо. Что касается подыгрышей, пока брака многовато, но в остальном у нас есть опция Лусиано, альтернативный вариант. Дали и одному и другому нашему форварду сыграть, тот же Матео вышел на поле. У нас достаточная группа игроков, чтобы освежить игру или заменить кого-то. А Сашу Соболева заменил, потому что когда нападающий не забивает один момент, второй — уверенность тоже пропадает. Как говорят, не совсем пошло. А когда сразу начинает залетать… Наверное, мы бы его оставили, но у нас была опция, и мы её использовали, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».