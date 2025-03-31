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Форвард «Зенита» Кассьерра: очень рад, что забил гол, но сегодня важнее наша победа

Форвард «Зенита» Кассьерра: очень рад, что забил гол, но сегодня важнее наша победа
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался об игре с «Рубином» (4:0) и своём забитом мяче.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

— Было непросто. В первом тайме у нас было несколько подходов, но мы не смогли забить быстрый гол. Во втором тайме это получилось — в воротах соперника оказалось несколько забитых мячей.

— Сегодня — ваш 100-й матч за «Зенит», вы также забили 40-й гол в футболке клуба. Что для вас значит это достижение?
— Конечно, я очень рад, что забил 40-й гол, что провёл уже 100 матчей в таком большом клубе, но самое важное то, что мы сегодня победили, взяли три очка. Сейчас немного отдохнём и будем двигаться дальше.

— В моменте с голом как вы смогли сориентироваться в таком столпотворении? Если бы вы не коснулись мяча, был бы гол?
— Да, там был сложный розыгрыш, было очень много народу, я видел, что Луис коснулся мяча, и сам тоже интуитивно его коснулся. Что было бы, если бы я не коснулся? Не знаю! Главное, что в итоге гол засчитали (улыбается), - приводит слова Кассьерры пресс-служба клуба.

В текущем сезоне колумбийский нападающий провёл 28 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

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