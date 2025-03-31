Результаты матчей чемпионата Испании 30 марта

В воскресенье, 30 марта, прошли пять матчей 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 30 марта:

«Хетафе» — «Вильярреал» — 1:2;

«Барселона» — «Жирона» — 4:1;

«Атлетик» — «Осасуна» — 0:0;

«Валенсия» — «Мальорка» — 1:0;

«Бетис» — «Севилья» — 2:1.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 66 очков. На втором месте находится «Реал», имеющий также 63 очка за 29 матчей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 57 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 53 и 47 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Леганес» (27), «Лас-Пальмас» (25) и «Вальядолид» (16).