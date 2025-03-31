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Криштиану Роналду поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Криштиану Роналду поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
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Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к мусульманам с поздравлениями в честь праздника Ураза-байрам — последнего дня священного месяца Рамадан.

«Желаю всем благословенного празднования Ураза-байрам! Пусть этот особенный период принесёт вам и вашим близким радость, мир и счастье», — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в 33 встречах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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